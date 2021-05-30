Следователи сообщили детали об оружии стрелявшего в Екатеринбурге

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Мужчина, открывший стрельбу с балкона жилого дома на улице Бородина в Екатеринбурге, был вооружен охотничьим карабином. Об этом сообщает следственное управление СК России по Свердловской области.

«48-летний житель Екатеринбурга, будучи в квартире одного из домов по улице Бородина, произвел выстрелы по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина», — отметили в СК.

Мужчина открыл стрельбу вечером 30 мая. В результате ранения получили девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что сотрудник правоохранительных органов находится в состоянии средней тяжести, а состояние девочки оценивают как крайне тяжелое.

Стрелявшего удалось задержать. Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, мужчина оказывал вооруженное сопротивление и стрелял в офицеров штурмовой группы. Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовую гранату для задержания устроившего стрельбу, сообщил «РИА Новости» руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.