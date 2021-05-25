В центре Москвы загорелось здание на площади 800 кв. м

Фото: МЧС России

В Таганском районе Москвы на площади 800 кв. м загорелось двухэтажное здание, сообщает городское управление МЧС.

«По адресу Тессинский переулок, д. 5, стр. 6 происходит загорание чердака и кровли двухэтажного неэксплуатируемого, находящегося на демонтаже здания на общей площади около 800 кв. м», — говорится в сообщении.

Информацию о пожаре МЧС получило в 12:32 мск, в 15:12 пожар ликвидировали. Данных о пострадавших нет.

Инцидент произошел неподалеку от Серебрянической набережной. Движение по ней перекрыли, сообщает дептранс. Машины перенаправляют на внутреннюю сторону Садового кольца.