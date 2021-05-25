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Общество ,  
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В центре Москвы загорелось здание на площади 800 кв. м

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Таганском районе Москвы на площади 800 кв. м загорелось двухэтажное здание, сообщает городское управление МЧС.

«По адресу Тессинский переулок, д. 5, стр. 6 происходит загорание чердака и кровли двухэтажного неэксплуатируемого, находящегося на демонтаже здания на общей площади около 800 кв. м», — говорится в сообщении.

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Фото:МЧС

Информацию о пожаре МЧС получило в 12:32 мск, в 15:12 пожар ликвидировали. Данных о пострадавших нет.

Инцидент произошел неподалеку от Серебрянической набережной. Движение по ней перекрыли, сообщает дептранс. Машины перенаправляют на внутреннюю сторону Садового кольца.

Для тушения пожара был привлечен вертолет Московского авиационного центра. «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах передавало, что на горящее здание сбросили примерно 30 т воды. Для этого вертолеты провели шесть сливов.

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Пожар Москва Таганский район
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