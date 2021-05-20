В Иркутской области пожар уничтожил 28 домов

В результате пожара в Нижнеилимском районе Иркутской области сгорели 28 домов, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

В настоящее время открытое горение в поселке Дальнем ликвидировано, огнем было охвачено 4200 кв.м. Пожарным удалось отстоять 20 жилых домов. Из уничтоженных домов — 19 нежилых и девять жилых, в которых проживали 18 человек. В результате пожара никто не пострадал.

В тушении были задействованы 129 человек и 12 единиц техники. Самолет Бе-200ЧС дважды сбросил над горящим поселком по восемь тонн воды. Причина пожара пока не выяснена.

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в поселке Дальнем.