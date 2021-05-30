СК переквалифицировал обвинение выстрелившему в человека полицейскому

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Следователи в Новосибирской области переквалифицировали действия инспектора ДПС, выстрелившего в голову 19-летнего молодого человека при задержании, теперь ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет). Об этом сообщает следственное управление СУ России по региону.

Ранее полицейского обвиняли по ч. 1 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ему также предъявили обвинение по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Вечером 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 «Сибирь» инспектор ДПС остановил водителя автомобиля Toyota, превысившего допустимую скорость. Из машины выскочили несколько человек и попытались скрыться. Силовики задержали одного из них, после чего другие, среди которых был 19-летний молодой человек, вернулись и попытались помешать полицейскому.

Как отмечают в СК, сотрудник полиции вышел за пределы своих полномочий и нанес молодому человеку удары руками и ногами. Затем он вынул из кобуры свой табельный пистолет, направил оружие в область тела мужчины и «непроизвольно» нажал на спусковой крючок. В результате молодой человек получил пулевое ранение головы.