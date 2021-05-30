Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Как менялось жилье военнослужащих в Российской Империи, СССР и России РБК и ПСБ, 17:28 СК переквалифицировал обвинение выстрелившему в человека полицейскому Общество, 17:21 Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос» Спорт, 17:12 Чемпион НБА вошел в состав сборной России впервые с 2017 года Спорт, 17:05 В Минпромторге раскрыли планы по принудительному внедрению алкозамков Общество, 16:54 Путин встретится с Курцем на ПМЭФ и запустит завод «Аурус» Политика, 16:24 Капитан молодежной сборной России подписал контракт с клубом НХЛ Спорт, 16:10 Глава Минздрава словами об ответственности призвал вакцинироваться Общество, 16:07 Румыния выдала России обвиняемого по делу о подпольном казино в деревне Общество, 15:49 СМИ сообщили о новом контракте Тухеля с «Челси» после победы в ЛЧ Спорт, 15:31 Швейцарский мотогонщик умер после падения во время этапа гран-при Италии Спорт, 15:17 Москвич погасил долги по алиментам на ₽6 млн после запрета на выезд Общество, 15:12 Между гедонизмом и экономией: кто вы по шкале трат. Тест РБК и Банк ДОМ.РФ, 15:09 Израиль внес Россию в список стран с максимальным риском COVID Общество, 15:09
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

СК переквалифицировал обвинение выстрелившему в человека полицейскому

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи в Новосибирской области переквалифицировали действия инспектора ДПС, выстрелившего в голову 19-летнего молодого человека при задержании, теперь ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет). Об этом сообщает следственное управление СУ России по региону.

Ранее полицейского обвиняли по ч. 1 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ему также предъявили обвинение по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

В Новосибирской области инспектор ДПС выстрелил человеку в голову
Общество
Фото:act54 / VK

Вечером 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 «Сибирь» инспектор ДПС остановил водителя автомобиля Toyota, превысившего допустимую скорость. Из машины выскочили несколько человек и попытались скрыться. Силовики задержали одного из них, после чего другие, среди которых был 19-летний молодой человек, вернулись и попытались помешать полицейскому.

Как отмечают в СК, сотрудник полиции вышел за пределы своих полномочий и нанес молодому человеку удары руками и ногами. Затем он вынул из кобуры свой табельный пистолет, направил оружие в область тела мужчины и «непроизвольно» нажал на спусковой крючок. В результате молодой человек получил пулевое ранение головы.

Потерпевшему оказали на месте первую помощь, а затем госпитализировали. По данным СК, 30 мая он скончался.

Новосибирск инспектор ДПС смерть уголовное дело
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Умер пострадавший от выстрела сотрудника ДПС в Новосибирской области
Общество
В Новосибирской области инспектор ДПС выстрелил человеку в голову
Общество
В СК опровергли данные о смерти человека после выстрела инспектора ДПС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter