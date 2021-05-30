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Общество ,  
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Румыния выдала России обвиняемого по делу о подпольном казино в деревне

Румыния выдала России обвиняемого в незаконной организации азартных игр в Подмосковье. Об этом сообщила российская Генеральная прокуратура.

По данным ведомства, Михаил Чуботэреску не позднее марта 2013 года договорился с другими людьми об организации и проведении азартных игр вне игровой зоны.

Вместе с соучастниками он установил 20 игровых автоматов в деревне Макарово Подольского района Подмосковья, а также подыскал работников, которые принимали у клиентов деньги, вносили кредиты на игровые автоматы, снимали показания счетчиков, подсчитывали выручку и расплачивались с охраной заведения. Чуботэреску получил доход свыше 6 млн руб.

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
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Фото:thebarrowboy /Flickr

Его обвиняют по ч. 3 ст. 171.2 УК (незаконные организация и проведение азартных игр). Чуботэреску скрылся и был объявлен в розыск. Позже его задержали в Румынии, и Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче.

В конце апреля в Россию с Кипра экстрадировали бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и растрате 240 млн руб. По данным следствия, в 2013 году он, являясь председателем правления Экопромбанка, заключил кредитный договор без обеспечения с подставной организацией. Кроме того, Туев и его заместитель действовали в интересах ООО «Магнит-Инвест», которое не выполнило условия по возврату средств по кредиту на 260 млн руб., сообщала Генпрокуратура.

Румыния Генпрокуратура подпольное казино экстрадиция
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