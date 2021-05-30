Румыния выдала России обвиняемого по делу о подпольном казино в деревне

Румыния выдала России обвиняемого в незаконной организации азартных игр в Подмосковье. Об этом сообщила российская Генеральная прокуратура.

По данным ведомства, Михаил Чуботэреску не позднее марта 2013 года договорился с другими людьми об организации и проведении азартных игр вне игровой зоны.

Вместе с соучастниками он установил 20 игровых автоматов в деревне Макарово Подольского района Подмосковья, а также подыскал работников, которые принимали у клиентов деньги, вносили кредиты на игровые автоматы, снимали показания счетчиков, подсчитывали выручку и расплачивались с охраной заведения. Чуботэреску получил доход свыше 6 млн руб.

Его обвиняют по ч. 3 ст. 171.2 УК (незаконные организация и проведение азартных игр). Чуботэреску скрылся и был объявлен в розыск. Позже его задержали в Румынии, и Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче.