В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

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В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино. Жилплощадь принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину, сообщает «Фонтанка».

О том, что силовики пресекли деятельность подпольного казино в квартире Калядина также пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированного источника.

Обыски прошли в ночь на 8 февраля в рамках уголовного дела о сети подпольных казино. В квартире были найдены рулетка, четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, фишки и игральные карты.

Сам Калядин дал показания, сообщив, что квартиру сдавал в аренду и не интересовался, что в ней происходит.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и управлении СК по городу РБК сообщили, что не обладают информацией по этому вопросу.