Кипр выдал России обвиняемого в растрате экс-главу Экопромбанка

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Бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева, обвиняемого в растрате 240 млн руб., экстрадировали с Кипра в Россию. Об этом сообщается на сайте российской Генпрокуратуры.

«В сопровождении спецконвоя Андрей Туев будет доставлен в Москву», — говорится в сообщении.

Туева обвиняют по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК (растрата).

Следствие полагает, что в период с октября по ноябрь 2013 года Туев, являясь председателем правления Экопромбанка, заключил кредитный договор без обеспечения с подставной организацией ООО «Рейс». Ущерб банку составил более 240 млн руб.