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Кипр выдал России обвиняемого в растрате экс-главу Экопромбанка

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева, обвиняемого в растрате 240 млн руб., экстрадировали с Кипра в Россию. Об этом сообщается на сайте российской Генпрокуратуры.

«В сопровождении спецконвоя Андрей Туев будет доставлен в Москву», — говорится в сообщении.

Туева обвиняют по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК (растрата).

Следствие полагает, что в период с октября по ноябрь 2013 года Туев, являясь председателем правления Экопромбанка, заключил кредитный договор без обеспечения с подставной организацией ООО «Рейс». Ущерб банку составил более 240 млн руб.

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Фото:David Ramos / Getty Images

Помимо этого, утверждает Генпрокуратура, Туев и его заместитель действовали в интересах ООО «Магнит-Инвест», которое не выполнило условия по возврату средств по кредиту на 260 млн руб. Они вывели из обеспечения по этому договору недвижимость на сумму залога. В результате банк так и не вернул себе выданные по кредиту средства.

«Указанные действия привели к банкротству кредитной организации и ее ликвидации», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. В сентябре 2014 года Экопромбанк был признан банкротом, у него оказалось примерно 6 млрд руб. неоплаченных обязательств.

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Туев скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. В августе 2016 года российская сторона направила Кипру запрос о его выдаче.

В марте Италия согласилась экстрадировать в Россию предпринимателя, руководителя компании — поставщика шин «Трек» Андрея Смышляева, обвиненного в мошенничестве, связанном с неисполнением договорных обязательств, и преднамеренном банкротстве собственной фирмы. По версии следствия, в декабре 2015 года Смышляев совершил ряд действий, которые привели к невозможности вернуть кредиторам долг в размере 2,8 млрд руб. Также он ввел контрагента в заблуждение, сказав, что не может вовремя оплатить поставленную продукцию на 1,5 млрд руб., затем вывел деньги и имущество из своей компании и скрылся за границей.

Кипр экстрадиция Экопромбанк растрата Генпрокуратура
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