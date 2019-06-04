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В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми

Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.

По версии следствия, 1 июня ветер опрокинул ненадежно закрепленный батут. Пострадали два ребенка 2011 и 2013 годов рождения. Отмечается, что аттракцион эксплуатировался с нарушениями требований безопасности.

Аналогичный случай произошел 30 мая в Бурятии. Перед торговым центром в Улан-Удэ перевернулся батут, пострадали четверо детей от двух до семи лет. СК завел уголовное дело. Следствие выяснило, что батут крепился веревками к двум опорам, которые были сделаны из автомобильных покрышек и бетона. Веревки порвались.

Теги: Следственный комитет, батут, дети
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