СК возбудил уголовное дело после падения детей с батута в Якутске

СК возбудил уголовное дело после падения детей с батута в Якутске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения тяжелых травм двумя пятилетними девочками на надувном аттракционе в Якутске, сообщается на сайте следственного управления СК по Якутии.

Дело открыто по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет» (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Кроме того, следователи проводят проверку в отношении сотрудников органов контроля в области защиты прав потребителей на наличие в их действиях признаков халатности.

11 июня два пятилетних ребенка упали с надувного батута на асфальт. Инцидент произошел на Комсомольской площади. По предварительным данным, одна из девочек сломала позвоночник, вторая получила перелом запястья. Дети были доставлены в ГБУ РБ №1 Национальный центр медицины.

В начале текущего месяца в Тольятти ветер опрокинул ненадежно закрепленный батут, в результате чего пострадали два ребенка 2011 и 2013 годов рождения. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.