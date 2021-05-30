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Семь человек погибли при падении самолета в озеро в США

Самолет упал в озеро недалеко от американского города Нашвилл в штате Теннесси, семь человек признаны погибшими в результате катастрофы, сообщает CNN.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, одномоторный самолет Cessna C501 разбился вскоре после вылета из аэропорта Смирны, он летел в Палм-Бич (штат Флорида). Воздушное судно упало в озеро Перси Прист. На борту находились семь человек. Власти округа Резерфорд заявили, что никто не выжил.

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В феврале три человека погибли в результате крушения самолета Cessna 182. Воздушное судно упало в городе Гейнсвилл в штате Флорида рядом с жилым ломом, жильцов эвакуировали из-за утечки топлива. Cessna 182 летел в Дейтона-Бич.

США крушение самолет озеро
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