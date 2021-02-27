Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в США

Три человека погибли при крушении одномоторного самолета в американском штате Джорджия, передает CNN.

В Федеральном управлении гражданской авиации телеканалу сообщили, что самолет Cessna-182 разбился в город Гейнсвилле вскоре после взлета. Борт направлялся в Дейтона-Бич (штат Флорида).

Телеканал WSB-TV со ссылкой на местные власти передает, что жителей дома, расположенного возле места крушения, эвакуировали из-за утечки топлива. Четверых взрослых и одного ребенка размесят во временном жилье.

Ранее шестеро военнослужащих погибли при крушении военного самолета в Мексике. По данным газеты El Universal, при взлете самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Эль-Ленсеро и сразу загорелся.