Вильфанд сообщил о наступлении сезона белых ночей в Петербурге

В Санкт-Петербурге наступил сезон белых ночей, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Всю следующую неделю в городе будут преобладать ясные дни и лунные ночи. Ясная погода вызвана антициклоном.

«Лучше даже говорить не лунные ночи, там уже белые ночи начинаются», — сказал Вильфанд. Он отметил, что белые ночи будут становиться отчетливее с приближением к дню летнего солнцестояния.

В конце мая — начале июня синоптики прогнозировали похолодание в Москве, температура воздуха будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы. В Подмосковье в начале июня ожидаются даже заморозки, температура может понизиться до нуля — минус 0,1 градуса.