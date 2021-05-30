Приставы составили «портрет» среднестатистического алиментщика из Москвы

Московское управление Федеральная служба судебных приставов (ФССП) составила «портрет» среднестатистического должника по алиментам, который проживает в столице, передает «РИА Новости» со ссылку на пресс-службу ведомства. Проект ФССП подготовила к Дню защиты детей.

«Среднестатистический неплательщик алиментов в Москве — это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет со средней суммой задолженности 226 тыс. руб»., — сказали в ведомстве.

Там указали, что приставы насчитывают более 20 тыс. человек, подходящих под это описание. Это — около 90,5% от всего числа должников, в отношении которых возбудили исполнительные производства.

В 42% случаев должники работают официально, и с их зарплаты взыскиваются деньги на содержание ребенка. В остальных случаях алиментщики получают серую зарплату, периодически меняют места работы.