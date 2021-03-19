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Минюст предложил ввести уголовное наказание за неполную выплату алиментов

По словам Константина Чуйченко, тех, кто оплачивает долги по алиментам лишь частично, необходимо наказывать не только в административном, но и в уголовном порядке
Константин Чуйченко
Константин Чуйченко (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

За неполную уплату алиментов должников необходимо наказывать в административном и уголовном порядке. Об этом заявил, выступая 19 марта на заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, глава Минюста Константин Чуйченко.

«Нужно установить уголовную и административную ответственность лиц, обязанных уплачивать алименты, при их частичной уплате», — сказал Чуйченко.

В середине 2020 года агентство ТАСС сообщало, что Минюст подготовил законопроекты о введении ответственности за неполную уплату алиментов. Необходимость внесения поправок в УК и КоАП глава ФССП Дмитрий Аристов объяснял частотой случаев, когда «должники по алиментам, хитрые, платят по 500 руб.», но к уголовной ответственности их зачастую привлечь нельзя, несмотря на то что долг составляет «несколько сот тысяч».

«Чтобы минимизировать эту хитрость, готовим совместно с Минюстом такие изменения в закон», — сказал тогда Аристов.

Согласно ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), неоднократная невыплата алиментов наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Общую сумму по неоконченным исполнительным производствам о взыскании алиментов по итогам 2019 года оценивали в 806,4 млрд руб., при этом за 2017–2019 годы ФССП удалось взыскать с алиментщиков в пользу детей около 51 млрд руб. В 2020 году на исполнении находилось 1,4 млн производств о взыскании алиментов, к выплате по ним так и не приступили 168 тыс. человек.

По данным ФССП, в 2020 году неплательщиков по алиментам привлекали к административной ответственности около 100 тыс. раз, за тот же год было возбуждено более 44 тыс. уголовных дел. Виновным лицам судами назначались следующие виды уголовных наказаний: исправительные работы (80%), лишение свободы (15%), принудительные работы (1%). Однако и после отбытия наказания лишь около 6 тыс. должников полностью либо частично погасили задолженность.

Верховный суд назвал уважительные причины невыплаты алиментов
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Фото:Георгий Андреев / ТАСС

В начале марта 2021 года Верховный суд указал, что невыплата алиментов в положенный срок не должна наказываться в тех случаях, когда к ней привели обстоятельства, возникшие независимо от желания и воли плательщика.

Автор
Евгений Калюков
алименты Константин Чуйченко Минюст
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