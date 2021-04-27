Верховный суд утвердил уважительные причины не платить алименты

Вид на здание Верховного суда (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Для неуплаты алиментов могут быть уважительные причины, не зависящие от воли плательщика, разъяснил Верховный суд России, который принял постановление пленума о вопросах, возникающих при рассмотрении дел, связанных с неуплатой алиментов.

«Например, в связи с его болезнью (нетрудоспособностью); по вине других лиц, в частности в связи с невыплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком сумм по алиментам; вследствие обстоятельств непреодолимой силы; ввиду прохождения лицом военной службы по призыву», — говорится в постановлении.

При этом суд пояснил, что при оценке таких обстоятельств судья должен учесть, были ли у плательщика другие возможности для уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. В частности, речь идет о деньгах, имуществе и других источниках дохода.

Также в постановлении говорится, что перечень уважительных причин для неуплаты алиментов не является исчерпывающим. «В каждом случае суду необходимо указывать мотивы, по которым он решил наказать или освободить от ответственности за игнорирование обязанности выплачивать пособие», — отметили в высшей судебной инстанции.