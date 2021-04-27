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Верховный суд утвердил уважительные причины не платить алименты

Вид на здание Верховного суда
Вид на здание Верховного суда (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Для неуплаты алиментов могут быть уважительные причины, не зависящие от воли плательщика, разъяснил Верховный суд России, который принял постановление пленума о вопросах, возникающих при рассмотрении дел, связанных с неуплатой алиментов.

«Например, в связи с его болезнью (нетрудоспособностью); по вине других лиц, в частности в связи с невыплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком сумм по алиментам; вследствие обстоятельств непреодолимой силы; ввиду прохождения лицом военной службы по призыву», — говорится в постановлении.

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При этом суд пояснил, что при оценке таких обстоятельств судья должен учесть, были ли у плательщика другие возможности для уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. В частности, речь идет о деньгах, имуществе и других источниках дохода.

Также в постановлении говорится, что перечень уважительных причин для неуплаты алиментов не является исчерпывающим. «В каждом случае суду необходимо указывать мотивы, по которым он решил наказать или освободить от ответственности за игнорирование обязанности выплачивать пособие», — отметили в высшей судебной инстанции.

Также в Верховном суде указали, что нельзя считать уважительными причинами неуплаты алиментов несогласие с суммой выплат, совместное проживание с получателем алиментов, нахождение в местах лишения свободы.

Согласно ст. 157 УК («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), неоднократная невыплата алиментов наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

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По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в 2020 году неплательщиков по алиментам привлекали к административной ответственности около 100 тыс. раз, за год было возбуждено более 44 тыс. уголовных дел. Суды приговаривали должников к исправительным работам (80%), лишению свободы (15%), принудительным работам (1%). Однако и после отбытия наказания лишь около 6 тыс. должников полностью либо частично погасили задолженность.

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