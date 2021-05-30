МЧС предупредило об опасности надувных матрасов

Использование надувных матрасов в море и других крупных водоемов вызывает у людей ложное чувство безопасности и может привести к их гибели. Об этом в интервью ТАСС заявил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин.

«Оно вызывает ложное чувство безопасности, ведь порой его используют люди, которые в принципе слабо держатся на воде и, пользуясь таким средством, они отплывают от берега и в силу воздействия, например волны, это средство может перевернуться, и человек попадет в неприятную ситуацию, даже может утонуть», — сказал Печенин.

Он добавил, что часто происходили случаи, когда спасателям приходилось помогать людям, которых унесло на надувном матрасе сильным ветром далеко от берега. По его словам, всегда существует в том числе опасность того, что матрас сдуется.

При этом чиновник добавил, что устанавливать ответственность за использование таких средств власти пока не планируют.

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