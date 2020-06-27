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Двух человек на надувном матрасе унесло в Черное море под Анапой

Фото: Darko Vojinovic / AP
Фото: Darko Vojinovic / AP

На черноморском побережье в районе Анапы ведутся поиски двух человек, которых унесло в открытое море на надувном матрасе. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, информация об инциденте на воде поступила к дежурному в 13:25 по местному времени (совпадает с московским). В районе села Сукко, расположенном в 10 км к югу от Анапы, в акваторию Черного моря унесло двух людей на надувном плавсредстве.

Их поиск ведут 14 человек и шесть единиц техники. К спасательным работам привлекли вертолет Ми-8 МЧС России, а также оперативную группу анапского пожарно-спасательного гарнизона.

В феврале в районе Сочи двоих детей унесло в море во время шторма. Мальчики пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревское, но поток воды сначала унес одного из них, а затем и второго ребенка, пытавшегося вытащить друга. 

Теги: Анапа, Черное море, поиск, новости
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