Специалисты выяснили, о чем россияне чаще всего врут в резюме

Чаще всего соискатели указывают неправдивую информацию в разделах резюме, где говорится о профессиональных навыках, опыте работы и должностных обязанностях. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы SuperJob, с которыми ознакомился РБК.

Сервис опросил ответственных за набор персонала сотрудников 1 тыс. компаний из 260 городов, расположенных во всех федеральных округах России. Исследование проводилось с 14 по 27 мая.

Больше всего неправдивую информацию соискатели указывают в разделе «профессиональные навыки». Доля таких случаев составляет 52%. На втором месте идут раздел «опыт работы» (37%) и «должностные обязанности» (35%).

О преувеличенных данных об уровне владения программным обеспечением заявили 24% опрошенных. Еще 18% указали на искажение личных данных, а 16% — об уровне владения иностранным языком.