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Общество ,  

Специалисты выяснили, о чем россияне чаще всего врут в резюме

Чаще всего соискатели указывают неправдивую информацию в разделах резюме, где говорится о профессиональных навыках, опыте работы и должностных обязанностях. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы SuperJob, с которыми ознакомился РБК.

Сервис опросил ответственных за набор персонала сотрудников 1 тыс. компаний из 260 городов, расположенных во всех федеральных округах России. Исследование проводилось с 14 по 27 мая.

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Фото:CORINNE KUTZ/UNSPLASH

Больше всего неправдивую информацию соискатели указывают в разделе «профессиональные навыки». Доля таких случаев составляет 52%. На втором месте идут раздел «опыт работы» (37%) и «должностные обязанности» (35%).

О преувеличенных данных об уровне владения программным обеспечением заявили 24% опрошенных. Еще 18% указали на искажение личных данных, а 16% — об уровне владения иностранным языком.

По 7% опрошенных назвали неправдоподобную информацию в резюме о дополнительном образовании и наличии наград, еще 4% указали неточности относительно основного образования соискателя.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

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Не сталкивались с недостоверной информацией в резюме только 6% респондентов.

Больше всего сомневаются в правдивости указанных в резюме данных представители крупных компаний численностью от 1 тыс. сотрудников. Таких — 52%. Среди представителей малого бизнеса таких 30%.

Наиболее скептичны работодатели из банковской сферы. Профессиональные навыки ставят под сомнение 76% опрошенных из этой сферы, опыт работы — 57%, должностные обязанности — 48%.

О неточных данных об уровне владением софтом и иностранными языками говорят в основном представители производственных предприятий (по 30% и 21% соответственно). У работодателей из сферы услуг чаще всего встречается недостоверная информация в части личных данных соискателей — 25%.

При этом, по сравнению с 2011 годом, компании стали реже сталкиваться с ложной информацией о должностных обязанностях, отмечают эксперты. Если десять лет назад таких было 48%, то сейчас — 45%. О знании иностранных языков в 2011-м недоговаривал 31% опрошенных, а в этом году — 16%.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Ранее специалисты «Ростелеком-Солар» («дочка» «Ростелекома», отвечающая за кибербезопасность) описали типичного нарушителя трудовой дисциплины. Согласно результатам исследования, трудовой порядок чаще всего нарушают специалисты (65%), среди руководителей различных уровней доля нарушителей составила 34%, еще 1% пришелся на руководителей высшего звена. Больше всего нарушений (30%) связано с нецелевым использованием рабочего времени. Еще 23% касается неправильной работе с конфиденциальными сведениями.

В исследовании отмечается, что мужчины до 40 лет, как правило, подрабатывают, женщины тратят рабочее время на рассылку резюме. Сотрудники-мужчины в возрасте от 40 до 50 лет просматривают в рабочее время развлекательные интернет-ресурсы, женщины же пересылают на внешние почтовые адреса информацию о штатной структуре и зарплатах в компании (авторы исследования связывают это со спецификой российской бухгалтерской сферы, в которой большинство сотрудников — женщины).

резюме Опрос Superjob
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