Специалисты выяснили, о чем россияне чаще всего врут в резюме

По 7% опрошенных назвали неправдоподобную информацию в резюме о дополнительном образовании и наличии наград, еще 4% указали неточности относительно основного образования соискателя.
Не сталкивались с недостоверной информацией в резюме только 6% респондентов.
Больше всего сомневаются в правдивости указанных в резюме данных представители крупных компаний численностью от 1 тыс. сотрудников. Таких — 52%. Среди представителей малого бизнеса таких 30%.
Наиболее скептичны работодатели из банковской сферы. Профессиональные навыки ставят под сомнение 76% опрошенных из этой сферы, опыт работы — 57%, должностные обязанности — 48%.
О неточных данных об уровне владением софтом и иностранными языками говорят в основном представители производственных предприятий (по 30% и 21% соответственно). У работодателей из сферы услуг чаще всего встречается недостоверная информация в части личных данных соискателей — 25%.
При этом, по сравнению с 2011 годом, компании стали реже сталкиваться с ложной информацией о должностных обязанностях, отмечают эксперты. Если десять лет назад таких было 48%, то сейчас — 45%. О знании иностранных языков в 2011-м недоговаривал 31% опрошенных, а в этом году — 16%.
Ранее специалисты «Ростелеком-Солар» («дочка» «Ростелекома», отвечающая за кибербезопасность) описали типичного нарушителя трудовой дисциплины. Согласно результатам исследования, трудовой порядок чаще всего нарушают специалисты (65%), среди руководителей различных уровней доля нарушителей составила 34%, еще 1% пришелся на руководителей высшего звена. Больше всего нарушений (30%) связано с нецелевым использованием рабочего времени. Еще 23% касается неправильной работе с конфиденциальными сведениями.
В исследовании отмечается, что мужчины до 40 лет, как правило, подрабатывают, женщины тратят рабочее время на рассылку резюме. Сотрудники-мужчины в возрасте от 40 до 50 лет просматривают в рабочее время развлекательные интернет-ресурсы, женщины же пересылают на внешние почтовые адреса информацию о штатной структуре и зарплатах в компании (авторы исследования связывают это со спецификой российской бухгалтерской сферы, в которой большинство сотрудников — женщины).