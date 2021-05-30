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Технологии и медиа ,  

Космический корабль КНР «Тяньчжоу-2» пристыковался к модулю на орбите

Китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-2» состыковался с модулем орбитальной станции «Тяньхэ», передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая.

Стыковка прошла в 5:01 по пекинскому времени (00:01 мск). Весь процесс длился примерно восемь часов.

Ракета «Союз» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома «Восточный»
Технологии и медиа
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Запуск «Тяньчжоу-2» был произведен 29 мая с космодрома Вэньчан, расположенного на побережье южной островной провинции Хайнань. Грузовик доставила в космос ракета-носитель «Чанчжэн-7 Y3» (Великий поход-7 Y3»). На борту корабль принес оборудование и топливо.

«Тяньхэ» вывела на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-5B» в конце апреля. Это — базовый модуль будущей национальной космической станции Китая. Он стал самым крупным космическим аппаратом, который был создан в КНР.

Длина модуля составляет 16,6 м, диаметр — 4,2 м. В нем будет находиться жилье для космонавтов, а также центр контроля и управления.

Развернуть станцию планируют к 2022 году. Это будет уже третья орбитальная станция. Предыдущую — «Тяньгун-2» — вывели в сентябре 2016 года, а первую — «Тяньгун-2» — в 2011-м. В марте 2019 года «Тяньгун-2» свели с орбиты и затопили.

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