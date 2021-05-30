В Индонезии спасатели эвакуировали с судна более 250 человек из-за пожара

В Индонезии с загоревшегося в море судна эвакуировали 257 человек, говорится на сайте службы поиска и оказания помощи индонезийского острова Тернате.

«Согласно полученным данным, на остров Санана были эвакуированы, 257 человек, в том числе 128 мужчин, 97 женщин, 35 детей и 14 членов экипажа», — говорится в сообщении.

Информацию об инциденте служба спасения получила в 8:30 по местному времени (02:30 мск). Пожар произошел на судне Karya Indah, которое следовало по маршруту Тернате — Санана.

При этом 10 баркасов, на которых проходила эвакуация, предоставили местные жители, отмечают в службе.