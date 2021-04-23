Прокуратура начала проверку после пожара на судне «Прометей» в Пусане

Фото: busan.com

Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку по факту пожара в южнокорейском порту Пусан на траулере «Прометей», принадлежащем сахалинской компании «Росрыбфлот». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания 22 апреля на рыболовном траулере «Прометей» (судовладелец ООО «Росрыбфлот») во время выполнения сварочных работ у причала судоремонтного завода в морском порту Пусан (Республика Корея)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. Пожар удалось локализовать и потушить, все члены экипажа эвакуированы.

В марте пожар случился на рыболовном судне «Витим» (принадлежит ООО «Пасифик Краб») в Японском море. 30 членов экипажа эвакуировали на спасательный плот «Алчан». Пострадавших среди них нет. Транспортная прокуратура начала проверку.