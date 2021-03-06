Из-за пожара на судне в Японском море эвакуировали 30 рыбаков
Пожар произошел на рыболовецком судне «Витим» в Японском море, эвакуированы 30 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Приморскому краю.
Судно загорелось в районе острова Аскольд. Пожар возник в рыбном цеху. Людей эвакуировали на спасательный плот «Алчан». Помощь спасателей им не потребовалась.
К месту пожара направилось несколько судов, в том числе спасательный буксир «Спасатель Заборщиков», рыболовецкое судно «Ультимат» и теплоход «Оушен Прайд-1».
По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, судно «Витим», загоревшееся в акватории залива Петра Великого, принадлежит ООО «Пасифик Краб», оно приписано во Владивостоке.