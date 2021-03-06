Из-за пожара на судне в Японском море эвакуировали 30 рыбаков

Всего на борту находились 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Прокуратура начала проверку.

В декабре прошлого года пожар возник на рыболовецком судне «Вега», стоявшем у причала судоверфи в Мурманске.

Тогда с судна эвакуировали трех человек, никто не пострадал. Причиной могли стать сварочные работы.