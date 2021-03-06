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Из-за пожара на судне в Японском море эвакуировали 30 рыбаков

Пожар произошел на рыболовецком судне «Витим» в Японском море, эвакуированы 30 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Приморскому краю.

Судно загорелось в районе острова Аскольд. Пожар возник в рыбном цеху. Людей эвакуировали на спасательный плот «Алчан». Помощь спасателей им не потребовалась.

К месту пожара направилось несколько судов, в том числе спасательный буксир «Спасатель Заборщиков», рыболовецкое судно «Ультимат» и теплоход «Оушен Прайд-1».

На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошел пожар
Общество
Фото:vostok1.com

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, судно «Витим», загоревшееся в акватории залива Петра Великого, принадлежит ООО «Пасифик Краб», оно приписано во Владивостоке.

Всего на борту находились 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Прокуратура начала проверку.

В декабре прошлого года пожар возник на рыболовецком судне «Вега», стоявшем у причала судоверфи в Мурманске.
Тогда с судна эвакуировали трех человек, никто не пострадал. Причиной могли стать сварочные работы.

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