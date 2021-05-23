Из-за непогоды на ультрамарафоне в Китае погиб национальный рекордсмен

Рекордсмен в беге Лян Цзин погиб во время ультрамарафона в китайской провинции Ганьсу, сообщает Sina.

К утру 23 мая удалось спасти 151 бегуна, из них восемь были доставлены в больницу, 21 человек погиб.

Участники ультрамарафона стартовали 22 мая в уезде Цзинтай. 100-километровый маршрут пролегал по горной местности. Всего в забеге принимали участие 172 спортсмена. На 20–30-м км погода резко ухудшилась: прошел дождь, град, усилился ветер, температура понизилась. Соревнования были приостановлены, начата поисковая операция.

Лян Цзин не раз побеждал на марафонских дистанциях. В 2014 году он первым пробежал 12-часовой ультрамарафон в городе Цзинань с результатом 149,5 км, установив национальный рекорд. В 2018 году спортсмен побил свой рекорд, пробежав 12-часовой ультрамарафон с результатом 151,2 км.