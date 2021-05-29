Кабмин выделил более ₽3 млрд на соцобеспечение работникам Генпрокуратуры

Правительство выделило 3,18 млрд руб. на социальное обеспечение работников Генеральной прокуратуры. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В целях совершенствования контрольно-надзорной функции и обеспечения бесперебойной деятельности органов прокуратуры, имея в виду повышение уровня социального обеспечения прокурорских работников, выделить Генеральной прокуратуре в 2021 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в объеме 3 185 091,8 тыс. рублей», — говорится в документе.

При этом 2,15 млрд руб. будут направлены на разовые стимулирующие выплаты прокурорским работникам, 393,4 млн руб. — на материально-техническое обеспечение органов прокуратуры и еще 638,6 млн руб. — на обеспечение сотрудников жилыми помещениями.

Ранее входящий в госкорпорацию «Ростех» производитель танков Т-14 «Армата» Уралвагонзавод опубликовал отчетность по итогам прошлого года. Из нее следует, что предприятие сократило расходы на зарплаты на 2,5 млрд руб. — на 22% — по сравнению с 2019 годом.