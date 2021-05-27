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Общество ,  
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Общественники оценили данные ФСИН о зарплатах осужденных в ₽220 тыс.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Зарплату у осужденных в 220 тыс. руб. нельзя назвать «системным явлением», заявила в беседе с РБК член ОНК Москвы Ольга Дружинина.

Во ФСИН ранее сообщили «Известиям», что «в отдельных случаях заработная плата у осужденных к принудительным работам составляет свыше 220 тыс. руб.». 

«В тюрьму, к сожалению, попадают высококлассные специалисты, люди, которые на воле занимали высокие должности, получали прекрасную зарплату. Этих людей могут принять на работу организации, где их знают, назначить такую зарплату. Достойный специалист — юрист, бухгалтер, дизайнер, может зарабатывать 220 тыс. Об этом изначально говорит и ФСИН — это разовые случаи», — добавила она.

О процентном соотношении таких случаев, по мнению общественницы, «нет смысла говорить». «Практика привлечения заключенных к труду в стране очень разная. Средняя зарплата, названная ведомством [20–24 тыс. руб.], вполне адекватна. Такие действительно есть. У осужденных много обязательных выплат из заработанных денег, которые сразу списываются. Так что «в сухом остатке» сумма, получаемая ими, меньше, — подчеркнула член ОНК, — Те зарплаты, которые готовы предложить коммерческие структуры, не ниже МРОТ. Если говорить о регионах — в некоторых случаях это средняя зарплата. Отсюда берется фраза «в некоторых регионах зарплата осужденных выше среднего». Суть не в том, получают по всей стране 220 тыс., а в том, что при средней зарплате по региону 15 тыс., на каком-то предприятии осужденные вполне могут получать 20 тыс.».

Решающим фактором при определении зарплаты являются квалификация и компетенции осужденного, считает член общественного совета ФСИН России, председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«ФСИН — большая структура. Она контролирует осужденных разных категорий. Есть люди, которые сидят в СИЗО — они не работают, есть люди, которые сидят в колониях — из них кто-то работает, кто-то нет. Есть люди на исправительных или принудительных работах. Они могут работать не на территории колонии, а трудиться в различных гражданских структурах. В зависимости от квалификации и компетенций они могут в каких-то случаях получать суммы от 200 тыс. руб. на обыкновенных гражданских профессиях», — отметил в беседе с РБК Цветков.

По словам члена общественного совета ФСИН, в колониях у осужденных зарплаты ниже, чем на аналогичных «гражданских специальностях». «Люди, которые работают в колониях, получают по 20–40 тыс. руб., иногда — больше. Например, люди, которые шьют одежду, часто работают по принципу «сколько пошил, столько и получил». Зависит также от выгодности заказа. Не надо думать, что им платят из бюджета. На гражданских работах им оплачивают труд в зависимости от выполняемых обязанностей», — резюмировал он.

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Глава ФСИН России Александр Калашников обозначил готовность привлекать к выполнению работ заключенных вместо трудовых мигрантов. По мнению юристов, такая инициатива может столкнуться с проблемами. А главным фактором при ее реализации должен стать «достойный» уровень оплаты. «Принудительные работы — более мягкий вид наказания. Если у осужденного есть положительная характеристика, лишение свободы может быть заменено принудительными работами. Об этом подается соответствующее ходатайство, и дальше заключается договор непосредственно с заказчиком. Главное, чтобы это не превратилось в использование рабского труда, труд адекватно вознаграждался», — заключил в беседе с РБК управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов

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