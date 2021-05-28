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Бизнес ,  
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Создатель «Арматы» сократил зарплатный фонд на 20%

Как на это повлиял карантин и нерабочие дни
Уралвагонзавод, накопивший в 2014–2016 годах долгов более чем на 100 млрд руб., в 2020 году сократил затраты на оплату труда больше чем на 20%. Это следствие исполнения президентского указа о нерабочих днях
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

УВЗ сократил штат и расходы на оплату труда

Расположенное в Нижнем Тагиле АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) в 2020 году сократило затраты на оплату труда на 22%, или на 2,5 млрд руб., в сравнении с предыдущим годом. Это следует из отчетности компании по итогам прошлого года.

Из нее следует, что в 2020 году УВЗ выделил на оплату труда своих сотрудников чуть больше 9 млрд руб. (против 11,7 млрд в 2019 году). Из них более 2,6 млрд пошли на оплату труда основного управленческого персонала в составе 3662 человек. Эта цифра также приводится впервые за последние годы — с 2017-го УВЗ не раскрывал численность основного управленческого персонала и его доходы.

Численность сотрудников компании по итогам 2020 года сократилась на 326 работников и составила 29 748 человек, зафиксировано в документе. Несмотря на это, средняя арифметическая величина заработной платы в 2020 году в сравнении с 2019-м в АО все равно снизилась — на 21%.

В 2019 году гендиректор УВЗ Александр Потапов в интервью РБК рассказывал, что средняя зарплата на Уралвагонзаводе составляет около 40 тыс. руб. в месяц, «что выше средней заработной платы по Нижнему Тагилу».

В ноябре 2020 года информационное агентство «Правда УрФО» сообщало, что Уралвагонзавод переводит своих квалифицированных сотрудников на должности маляров и дворников из-за проблем с загрузкой производства.

В марте этого года издание «Екатеринбург Онлайн» сообщило, что сотрудники УВЗ пожаловались на низкие зарплаты. В среднем рабочий оборонного предприятия получает 25–30 тыс. руб., говорится в статье. «У меня как у старшего мастера оклад 25 тыс. руб. и премия — максимум 20%. Все. Это нищенская зарплата. И у меня пятидневка по восемь часов. Но на УВЗ, чтобы заработать, нужно там жить... Тогда будет зарплата более или менее, а чтобы она дошла до 40–50 тыс., нужно отработать не меньше 200 часов в месяц», — рассказал уральскому СМИ старший мастер цеха № 555 Евгений Медведев, который работает на УВЗ с 1997 года.

Показатель средней заработной платы снизился по объективным причинам, сообщили РБК в пресс-службе Уралвагонзавода. Весной прошлого года в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия работников и «во исполнение указов президента и губернатора Свердловской области» на Уралвагонзаводе были установлены нерабочие дни, напомнили в пресс-службе.

«Персонал привлекался в количестве, минимально необходимом для выполнения производственных задач. Премиальная часть заработной платы сотрудников, находившихся в режиме нерабочих дней, была ниже, чем у работников, выполнявших производственные задачи», — пояснил представитель корпорации. Он добавил, что в настоящее время все производства работают в штатном режиме. В апреле на предприятии была проведена индексация заработной платы, в июне сотрудники получат традиционное материальное вознаграждение — по итогам работы в 2020 году, уточнили в пресс-службе УВЗ.

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Причиной изменения численности трудового коллектива стала естественная текучесть кадров: прием на завод из-за пандемии коронавирусной инфекции был закрыт, при этом работники уходили по самым разным жизненным обстоятельствам (переезд в другой город, выход на пенсию и т.д.), пояснили в УВЗ. «Ушедшие 326 человек — это около 1% от общего количества работающих на предприятии. Такие колебания штатной численности — нормальный постоянный процесс», — отметили в пресс-службе корпорации.

Также в УВЗ заявили, что вагоносборочный конвейер обеспечен заказами, исполняются обязательства в рамках госконтрактов и военно-технического сотрудничества. «На Уралвагонзаводе открыт набор персонала по многим специальностям: токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, строители, медперсонал и т.д.», — рассказали в корпорации.

Насколько сейчас загружен УВЗ

Корпорация «Уралвагонзавод» — это многоотраслевой машиностроительный комплекс, принадлежащий государственной корпорации «Ростех» и выпускающий около 100 видов продукции, в частности военную технику и дорожно-строительные машины. УВЗ специализируется на выпуске инновационных вагонов, которые отличаются от обычных более высокой допустимой нагрузкой на ось: 25 против 23,5 т. Завод выпускает как полувагоны, так и цистерны, платформы, вагоны-хопперы.

УВЗ также является единственным в России производителем танков, в том числе единственного в мире танка третьего послевоенного поколения Т-14 «Армата». Как указано на сайте УВЗ, это принципиально новая и полностью российская разработка, не имеющая аналогов в мире.

Из годового отчета АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (входит в концерн «Уралвагонзавод») следует, что выручка компании составила более 102 млрд руб., чистая прибыль — 7,4 млрд руб. При этом сумма долгосрочных обязательств составляет 55,4 млрд руб., краткосрочных — 64,1 млрд, говорится в отчете.

Выручка концерна «Уралвагонзавод», по данным пресс-службы УВЗ, по итогам 2020 года составила 138,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA — 14,0%.

В 2020 году вагоностроители оказались в тяжелом положении из-за огромного профицита парка, который, по прогнозам отраслевых экспертов, будет сохраняться на протяжении многих лет. Такая ситуация сложилась еще в 2019 году, тогда же было выпущено рекордное число вагонов — 79,6 тыс. единиц. В условиях падения количества заказов и платежеспособности перевозчиков вагоностроители просили о разных видах поддержки — начиная от ограничения допуска на сеть тележек старых конструкций и заканчивая масштабными тарифными льготами и штрафами за проезд старого парка по сети.

В декабре прошлого года вагоностроители все-таки получили господдержку, причем в необычной для отрасли форме, сообщала газета «Коммерсантъ». Их включили в программу субсидирования факторинга, смысл которой заключается в том, что госструктуры закупают технику, расплачиваются за нее через два-три года, а банку возмещаются затраты на оплату рассрочки. По данным газеты, обновленные критерии программы были сформулированы так, что под них стал подпадать УВЗ. Компания намеревалась заключить по этой схеме контракт на поставку 4 тыс. вагонов.

Автор
Инна Сидоркова Инна Сидоркова
УВЗ Александр Потапов Ростех Уралвагонзавод
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