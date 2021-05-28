Создатель «Арматы» сократил зарплатный фонд на 20% Как на это повлиял карантин и нерабочие дни

Уралвагонзавод, накопивший в 2014–2016 годах долгов более чем на 100 млрд руб., в 2020 году сократил затраты на оплату труда больше чем на 20%. Это следствие исполнения президентского указа о нерабочих днях

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

УВЗ сократил штат и расходы на оплату труда

Расположенное в Нижнем Тагиле АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) в 2020 году сократило затраты на оплату труда на 22%, или на 2,5 млрд руб., в сравнении с предыдущим годом. Это следует из отчетности компании по итогам прошлого года.

Из нее следует, что в 2020 году УВЗ выделил на оплату труда своих сотрудников чуть больше 9 млрд руб. (против 11,7 млрд в 2019 году). Из них более 2,6 млрд пошли на оплату труда основного управленческого персонала в составе 3662 человек. Эта цифра также приводится впервые за последние годы — с 2017-го УВЗ не раскрывал численность основного управленческого персонала и его доходы.

Численность сотрудников компании по итогам 2020 года сократилась на 326 работников и составила 29 748 человек, зафиксировано в документе. Несмотря на это, средняя арифметическая величина заработной платы в 2020 году в сравнении с 2019-м в АО все равно снизилась — на 21%.