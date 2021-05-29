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Пассажир погиб в результате драки с таксистом в Москве

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Москве задержали таксиста, подозреваемого в драке с пассажиром, в результате которой последний умер, сообщает Главное следственное управление СК по столице.

Инцидент произошел 29 мая на юго-востоке Москвы. Конфликт между водителем такси и пассажирам начался в машине, затем он перерос в драку на проезжей части. В ходе потасовки таксист ударил оппонента ножом. Тот скончался на месте происшествия.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Задержанный — мужчина 1960 года рождения.

В конце марта в Новой Москве подрались таксисты. В результате конфликта один человек погиб, еще двое пострадали. В ходе ссоры водители применяли в том числе травматическое оружие. Причиной была неприязнь.

Москва таксист пассажир драка
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