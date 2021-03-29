В драке таксистов в Новой Москве один человек погиб и двое пострадали

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В результате конфликта с участием таксистов в поселке Мосрентген в Новой Москве один человек погиб, еще двое пострадали, сообщается на сайте Главного управления МВД по столице.

Инцидент произошел еще в ночь на 27 марта на улице Адмирала Корнилова. Прибывшие на место полицейские обнаружили окровавленного мужчину, другой скончался, предположительно от колото-резаных ран. Еще один участник конфликта с колото-резаными ранами сам обратился в больницу, его госпитализировали.

МВД установило, что конфликт возник между водителями такси, причиной стала неприязнь. В ходе ссоры граждане применили в том числе травматическое оружие.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание всех участников конфликта», — говорится в сообщении.