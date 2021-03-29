Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 75,83 (+0,07) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 89,35 (+0,09) Инвестиции, 13:11
«ВР Альфа Марк» начинает маркировать пивную продукцию Пресс-релиз, 15:13 Как финансовой службе быстро принимать решения и корректировать их Pro, 15:03 UC Rusal продаст долю в медном активе Владимиру Потанину за $570 млн Бизнес, 15:00 Неделя в пробке: как разблокировали Суэцкий канал. Фоторепортаж Общество, 15:00  Силовики изъяли документы в офисе клуба Премьер-лиги Спорт, 14:54 В драке таксистов в Новой Москве один человек погиб и двое пострадали Город, 14:51 МИД Украины обвинил Россию в посягательстве на наследие Тараса Шевченко Политика, 14:49 Глава финкомитета Госдумы назвал цифровой рубль «высшей формой денег» Крипто, 14:48 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 14:46 В «Спартаке» отреагировали на сообщения о новом кандидате на пост тренера Спорт, 14:37 Lada Granta вошла в список самых дешевых автомобилей в мире Авто, 14:36 Infiniti отзовет автомобили в России для замены карданного вала Авто, 14:28 В Росгосцирке объяснили потасовкой слоних травмы у рабочего цирка Казани Общество, 14:26 Кремль сообщил детали видеоконференции между Путиным, Меркель и Макроном Политика, 14:23
Город ,  
0 

В драке таксистов в Новой Москве один человек погиб и двое пострадали

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В результате конфликта с участием таксистов в поселке Мосрентген в Новой Москве один человек погиб, еще двое пострадали, сообщается на сайте Главного управления МВД по столице.

Инцидент произошел еще в ночь на 27 марта на улице Адмирала Корнилова. Прибывшие на место полицейские обнаружили окровавленного мужчину, другой скончался, предположительно от колото-резаных ран. Еще один участник конфликта с колото-резаными ранами сам обратился в больницу, его госпитализировали.

Прокуратура начала проверку после драки школьниц в Омске
Общество
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

МВД установило, что конфликт возник между водителями такси, причиной стала неприязнь. В ходе ссоры граждане применили в том числе травматическое оружие.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание всех участников конфликта», — говорится в сообщении.

26 марта в автомобиле, припаркованном рядом с домом в 1-м Саратовском проезде на юго-востоке Москвы, было обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранами. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Убитым оказался таксист. По подозрению в совершении преступления был задержан молодой человек, он поссорился с водителем такси из-за оплаты. Задержанный признался в убийстве, ему предъявлено обвинение.

Новая Москва таксисты драка МВД
Материалы по теме
В Москве задержали 35 человек после массовой драки со стрельбой
Общество
На юго-западе Москвы убили курьера Delivery Club
Общество
В Москве люди в форме курьеров разгромили магазин и избили охранника
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter