Таксист открыл стрельбу в Лефортовском тоннеле после ссоры с пассажирами

В Москве в Лефортовском тоннеле водитель такси открыл стрельбу, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

По данным полиции, между таксистом и двумя пассажирами возникла ссора. Водитель произвел выстрелы в воздух, предположительно из пневматического оружия. После этого он скрылся. В результате стрельбы никто не пострадал.

Инцидент произошел 18 февраля, уточнили в ведомстве. В связи с произошедшим проводится проверка.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что таксист высадил пассажиров и уехал, выкинув их вещи из машины.