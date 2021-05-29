Владельцу помещений не раз горевшего особняка предъявили обвинение

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Одному из учредителей ЗАО «Адамант» Борису Берсону предъявлено обвинение в нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия, сообщает Следственный комитет России. Речь идет о доме князя Алексея Черкасского (Риттера) в Санкт-Петербурге, собственником большинства помещений которого является Берсон. Здание неоднократно горело.

Ему инкриминируется ст. 243.1 УК, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.

Также возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК, максимальное наказание — арест на срок до трех месяцев) против чиновников комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга и комитета имущественных отношений. Халатное отношение к своим обязанностям «послужило причиной значительных повреждений зданию-памятнику и нарушило охраняемые интересы общества и государства», сообщили в СК.

РБК обратился за комментарием в холдинговую компанию «Адамант».

20 мая Главное следственное управление СК по Петербургу сообщило, что расследует дело, возбужденное полицией по ст. 243.1 УК, поводом для расследования стал пожар 4 июня 2019 года в особняке Черкасского (Риттера), расположенном на Университетской набережной.