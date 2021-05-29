Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Пассажир погиб в результате драки с таксистом в Москве Общество, 21:41 Рекордсмен НБА умер в возрасте 64 лет Спорт, 21:24 FT сообщила о рекордном спросе на суперъяхты в пандемию Бизнес, 21:21 Владельцу помещений не раз горевшего особняка предъявили обвинение Общество, 21:19 Как Россия вышла в единоличные лидеры группы на хоккейном ЧМ. Главное Спорт, 21:16 Минюст США попросил суд отклонить иск к Трампу за разгон протестующих Политика, 20:51 Нурмагомедов не приедет в Абхазию на мастер-класс из-за угрозы санкций Спорт, 20:44 Посол Украины в ФРГ назвал условия для примирения с Россией Политика, 20:32 В китайском Гуанчжоу закрыли район из-за вспышки коронавируса Общество, 20:14 Брагин назвал преждевременными разговоры о победе России на ЧМ по хоккею Спорт, 20:09 Ученые заявили о наличии доказательств искусственного происхождения COVID Общество, 20:02 Третьяк описал победу над Швейцарией на ЧМ фразой «нужна была как воздух» Спорт, 19:29 В Шереметьево «заминировали» направлявшийся в Симферополь самолет Недвижимость, 19:26 Лучшие моменты матча Россия — Швейцария на ЧМ по хоккею. Видео Спорт, 19:15
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  

Владельцу помещений не раз горевшего особняка предъявили обвинение

Фото: spb_today / VK
Фото: spb_today / VK

Одному из учредителей ЗАО «Адамант» Борису Берсону предъявлено обвинение в нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия, сообщает Следственный комитет России. Речь идет о доме князя Алексея Черкасского (Риттера) в Санкт-Петербурге, собственником большинства помещений которого является Берсон. Здание неоднократно горело.

Ему инкриминируется ст. 243.1 УК, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.

Также возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК, максимальное наказание — арест на срок до трех месяцев) против чиновников комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга и комитета имущественных отношений. Халатное отношение к своим обязанностям «послужило причиной значительных повреждений зданию-памятнику и нарушило охраняемые интересы общества и государства», сообщили в СК.

РБК обратился за комментарием в холдинговую компанию «Адамант».

20 мая Главное следственное управление СК по Петербургу сообщило, что расследует дело, возбужденное полицией по ст. 243.1 УК, поводом для расследования стал пожар 4 июня 2019 года в особняке Черкасского (Риттера), расположенном на Университетской набережной.

«В эфире одного из телеканалов критиковался ход расследования уголовного дела, связанного с особняком князя Алексея Черкасского (Риттера) на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Председатель СК России поручил руководству следственного управления изучить ситуацию и дать надлежащую правовую оценку всем озвученным в сюжете доводам», — говорилось в сообщении ГСУ СК по городу.

В Петербурге восстановили граффити с изображением Бродского
Общество
Фото:AlexPendikov / Twitter

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

Как установило следствие, здание давно не эксплуатируется и не охраняется. Оно отключено от всех коммуникаций, а его помещения замусорены. С 2016 года дом не один раз
горел. Пожары возникали из-за вспыхнувшего мусора или проживания в нем и распития спиртных напитков лицами без определенного места жительства. В СК указали, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры неоднократно фиксировал ухудшение состояния особняка, Берсон в 2019 и 2020 годах дважды привлекался к административной ответственности и был оштрафован. Следователи и полицейские провели обыск в офисе ЗАО «Адамант».

Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале сообщила, что Октябрьский районный суд отложил рассмотрение ходатайства следствия об избрании Берсону меры пресечения, так как на заседании обвиняемый почувствовал себя плохо и его увезли на скорой в больницу.
Следствие ходатайствует о запрете определенных действий для него в качестве меры пресечения.

По мнению СК, собственник не выполнял обязательств по сохранению особняка и его помещений, не закрыл проемы, чтобы внутрь не могли проникнуть посторонние люди, из-за чего в здании неоднократно возникали пожары и поврежден фасад. Обвиняемый не признал себя виновным, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Санкт-Петербург особняк объект культурного наследия пожары уголовное дело
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
«Газпром» решил построить в Петербурге второй по высоте небоскреб в мире
Бизнес
В Петербурге возбудили дело о вандализме из-за граффити с Навальным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter