В Петербурге восстановили граффити с изображением Бродского

Портрет-граффити с изображением поэта Иосифа Бродского появилось на одной из крыш дома возле площади «Пяти углов» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил интернет-изданию «Фонтанка» художник Олег Лукьянов, который воссоздал портрет писателя.

Речь идет о граффити, которое в день рождения поэта, 24 мая, появилось на стене между домами по улице Пестеля, 16 и 16Б. Однако впоследствии руководство школы № 189, которой принадлежит забор, решило его закрасить. Инициатором удаления граффити стала завхоз школы. Свое решение она объяснила тем, что делать граффити на стенах образовательного учреждения нельзя. При этом она сослалась на соответствующее требование Государственной административно-технической инспекции.

«Есть люди, которым небезразлично творчество Бродского, а то, что происходило с его появлением на стене, вызвало достаточно серьезный общественный резонанс. Многие были возмущены, что его опять насильно выслали в эмиграцию. И друзья Иосифа Александровича решили вернуть его уже даже не повторно, а в третий раз. Теперь его возвысили настолько, чтобы никакая краска коммунальная не добиралась», — заявил Лукьянов.

Комментируя возможное удаление нового портрета поэта, художник посетовал на то, что жителей города постоянно лишают «знаковых фигур и лиц».

Представитель администрации Центрального района Петербурга, комментируя появление граффити, сообщила «РИА Новости», что районные власти знают о новом изображении Бродского, однако решение о судьбе граффити пока не принято.

Ранее в пресс-службе администрации Центрального района Санкт-Петербурга сообщили, что возвращение граффити с портретом Иосифа Бродского возможно в том случае, если художник Лукьянов обратится за разрешением на его размещение в профильные комитеты.