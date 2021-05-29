Посол Украины в ФРГ назвал условия для примирения с Россией

Андрей Мельник (Фото: germany.mfa.gov.ua)

Примирение Украины с Россией возможно после того, как Москва уйдет из Донбасса и вернет Крым, заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью газете Berliner Zeitung.

«Необходимо восстановить территориальный суверенитет Украины, — сказал Мельник, отвечая на вопрос, смогут ли страны восстановить мирные отношения. — После этого Москва должна восстановить разрушенные районы, выплатить репарации за миллионы украинских жертв и официально принести извинения за все зверства».

Он отметил, что ключ к примирению — «по-прежнему в руках [президента России Владимира] Путина».

Ранее в мае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с президентом Владимиром Путиным, но поставил условие — на них должны обсуждаться Крым и Донбасс. «Мы должны говорить с Путиным, мы понимаем, что решения в России принимает Владимир Путин. Я уверен, что если эта встреча состоится [президентов России и Украины], то президент Украины будет очень жестко и принципиально защищать именно украинские интересы», — сказал Кулеба. По его словам, встреча глав государств не состоится до тех пор, пока в Киеве не убедятся, что на ней будут затронуты интересующие их темы.