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Посол Украины в ФРГ назвал условия для примирения с Россией

Андрей Мельник
Андрей Мельник (Фото: germany.mfa.gov.ua)

Примирение Украины с Россией возможно после того, как Москва уйдет из Донбасса и вернет Крым, заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью газете Berliner Zeitung.

«Необходимо восстановить территориальный суверенитет Украины, — сказал Мельник, отвечая на вопрос, смогут ли страны восстановить мирные отношения. — После этого Москва должна восстановить разрушенные районы, выплатить репарации за миллионы украинских жертв и официально принести извинения за все зверства».

Он отметил, что ключ к примирению — «по-прежнему в руках [президента России Владимира] Путина».

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Ранее в мае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с президентом Владимиром Путиным, но поставил условие — на них должны обсуждаться Крым и Донбасс. «Мы должны говорить с Путиным, мы понимаем, что решения в России принимает Владимир Путин. Я уверен, что если эта встреча состоится [президентов России и Украины], то президент Украины будет очень жестко и принципиально защищать именно украинские интересы», — сказал Кулеба. По его словам, встреча глав государств не состоится до тех пор, пока в Киеве не убедятся, что на ней будут затронуты интересующие их темы.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским сотрудничество по Крыму, но не его принадлежность. Он подчеркнул, что
«никто не будет никогда ни с кем обсуждать» этот вопрос.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Киев считает произошедшее аннексией, страны Запада не признают результаты голосования. Москва обвинения в захвате полуострова отвергает и неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности Крыма исторически закрыт.

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