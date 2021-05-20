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Политика ,  
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Зеленский объяснил нежелание давать характеристику Путину

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский отказался давать характеристику российскому президенту Владимиру Путину, объяснив это тем, что не простит себе, если «неосторожными словами» увеличит возможность эскалации. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Я очень осторожно отношусь к характеристикам президента России, потому что у меня простая позиция, если теми или иными словами мы будем увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет — закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю», — сказал Зеленский.

Зеленский заявил о начале переговоров по организации встречи с Путиным
Политика
Владимир Зеленский

В апреле Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке Донбасса» и обсудить вопрос конфликта на востоке Украины. Путин в ответ предложил обсудить проблемы Донбасса в первую очередь с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, «а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия».

Кроме того, президент России отмечал, что для обсуждения двусторонних отношений стран Зеленского всегда готовы принять в Москве. Позднее в Кремле уточнили, что российский президент готов обсуждать с Зеленским двусторонние отношения, однако тема Крыма подниматься не будет.

20 мая Зеленский заявил, что его офис приступил к переговорам с российской стороной по вопросу организации его встречи с Путиным.

Владимир Зеленский Владимир Путин Украина эскалация конфликта
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