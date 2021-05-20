Зеленский объяснил нежелание давать характеристику Путину
Президент Украины Владимир Зеленский отказался давать характеристику российскому президенту Владимиру Путину, объяснив это тем, что не простит себе, если «неосторожными словами» увеличит возможность эскалации. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК.
«Я очень осторожно отношусь к характеристикам президента России, потому что у меня простая позиция, если теми или иными словами мы будем увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет — закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю», — сказал Зеленский.
В апреле Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке Донбасса» и обсудить вопрос конфликта на востоке Украины. Путин в ответ предложил обсудить проблемы Донбасса в первую очередь с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, «а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия».
Кроме того, президент России отмечал, что для обсуждения двусторонних отношений стран Зеленского всегда готовы принять в Москве. Позднее в Кремле уточнили, что российский президент готов обсуждать с Зеленским двусторонние отношения, однако тема Крыма подниматься не будет.