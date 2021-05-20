Зеленский объяснил нежелание давать характеристику Путину

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский отказался давать характеристику российскому президенту Владимиру Путину, объяснив это тем, что не простит себе, если «неосторожными словами» увеличит возможность эскалации. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Я очень осторожно отношусь к характеристикам президента России, потому что у меня простая позиция, если теми или иными словами мы будем увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет — закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю», — сказал Зеленский.

В апреле Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке Донбасса» и обсудить вопрос конфликта на востоке Украины. Путин в ответ предложил обсудить проблемы Донбасса в первую очередь с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, «а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия».

Кроме того, президент России отмечал, что для обсуждения двусторонних отношений стран Зеленского всегда готовы принять в Москве. Позднее в Кремле уточнили, что российский президент готов обсуждать с Зеленским двусторонние отношения, однако тема Крыма подниматься не будет.