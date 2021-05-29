В Майами семь человек пострадали при стрельбе на улице

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В результате уличной стрельбы в районе Винвуд в Майами (штат Флорида) ранения получили семь человек. Об этом сообщает телеканал NBC 6 South Florida.

Стрельба произошла накануне в 23:53 по местному времени (06:53 мск). Потерпевших на месте преступления обнаружили полицейские.

Одного раненого госпитализировали в больницу Университета Майами. Остальные шесть потерпевших были направлены в госпиталь Джексон Мемориал.

Личности пострадавших и нападавших пока не установлены. Полиция продолжает расследование.