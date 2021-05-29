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Общество ,  

В Майами семь человек пострадали при стрельбе на улице

Фото: TrentKellyWPLG / Twitter
Фото: TrentKellyWPLG / Twitter

В результате уличной стрельбы в районе Винвуд в Майами (штат Флорида) ранения получили семь человек. Об этом сообщает телеканал NBC 6 South Florida.

Стрельба произошла накануне в 23:53 по местному времени (06:53 мск). Потерпевших на месте преступления обнаружили полицейские.

Одного раненого госпитализировали в больницу Университета Майами. Остальные шесть потерпевших были направлены в госпиталь Джексон Мемориал.

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Фото:Christian Monterrosa / AP

Личности пострадавших и нападавших пока не установлены. Полиция продолжает расследование.

Ранее, 24 мая, стрельба произошла в городе Западный Джефферсон в штате Огайо. Погибли не менее трех человек. в жилом доме в районе 100-го квартала Джексон-стрит были обнаружены трое погибших с огнестрельными ранениями. Также полицейский уточнил, что несколько погибших были найдены снаружи дома, однако не назвал их количество. Полиция еще выясняет точное количество убитых.

США Майами стрельба
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