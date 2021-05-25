В США во время стрельбы в Огайо погибли три человека

Фото: Matt Sullivan / Reuters

В деревне Западный Джефферсон в штате Огайо в США в результате стрельбы погибли не менее трех человек. Об этом сообщил начальник полиции Кристофер Флойд, передает издание Columbus Dispatch.

Флойд рассказал изданию, что 24 мая в жилом доме в районе 100-го квартала Джексон-стрит были обнаружены трое погибших с огнестрельными ранениями. Также полицейский уточнил, что несколько погибших были найдены снаружи дома, однако не назвал их количество. Полиция еще выясняет точное количество убитых.

По данным полиции, стрельба произошла днем, в период между 13:00 и 17:30.

«На данный момент мы не знаем, было ли это неудачное ограбление или что-то еще», — сказал Флойд.