Попавшие под сокращение сотрудники посольства России покинули Прагу

Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге (Фото: Эдуард Эрбен / РИА Новости)

Первая группа возвращающихся из Чехии в Россию дипломатов и административно-технических сотрудников покинула в субботу посольство России в Праге и выехала в аэропорт. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь российского посольства в Чехии Николай Брякин.

«Первая группа, состоящая из 54 сотрудников посольства и членов их семей, покинула территорию Чехии. В Россию они вылетели спецрейсом. Следующий рейс планируется 31 мая. Точное количество выезжающих вторым рейсом пока неизвестно, список в процессе составления», — сказал он.

Чехия обвиняет сотрудников российской разведки ГРУ (ГУ Генштаба) в причастности к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В розыск объявлены Александр Петров и Руслан Боширов, которых британская разведка подозревает в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году. Россия эти обвинения отрицает.

На фоне обвинений Чехия выслала 18 российских дипломатов, Россия в ответ — 20 чешских. После этого Прага сочла ответ России чрезмерным и предъявила Москве и объявила о масштабной высылке российских дипломатов и сотрудников посольства из Праги.



В МИД России сообщали, что к 31 мая численность российского посольства в Чехии сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала. Чешское посольство в России покинут 16 дипломатов, четыре административно-технических сотрудника и 91 нанятый в Москве сотрудник.



У обеих стран останется по семь дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 сотрудников персонала. Россия включила Чехию в список недружественных стран. Кроме Чехии в нем только США.