Пашинян заявил о готовности отвести войска от границы с Азербайджаном

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Армения готова выполнить призыв Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию и отвести войска от границы с Азербайджаном. С таким заявлением выступил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, передает «Sputnik Армения».

«Мы готовы в любой момент отвести войска. Ждем договоренностей сопредседателей МГ ОБСЕ с Баку, чтобы одновременно сделать это. Речь идет об участке Сотк — Хознавар», — заявил Пашинян.

Премьер также отметил, что Армения готова при содействие Минской группы провести работы по уточнению границ, демаркации и делимитации. Кроме того, Ереван согласен возобновить под эгидой сопредседателей переговорный процесс по Карабаху.

Ранее Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну — сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Премьер считает, что, если не принять предложенные им меры, ситуация может выйти из-под контроля.