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Политика ,  
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Пашинян заявил о готовности отвести войска от границы с Азербайджаном

Фото: ArmeniaMOD / Facebook
Фото: ArmeniaMOD / Facebook

Армения готова выполнить призыв Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию и отвести войска от границы с Азербайджаном. С таким заявлением выступил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, передает «Sputnik Армения».

«Мы готовы в любой момент отвести войска. Ждем договоренностей сопредседателей МГ ОБСЕ с Баку, чтобы одновременно сделать это. Речь идет об участке Сотк — Хознавар», — заявил Пашинян.

Пашинян предложил разместить миротворцев у границы Азербайджана
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Фото:Минобороны РФ / ТАСС

Премьер также отметил, что Армения готова при содействие Минской группы провести работы по уточнению границ, демаркации и делимитации. Кроме того, Ереван согласен возобновить под эгидой сопредседателей переговорный процесс по Карабаху.

Ранее Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну — сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Премьер считает, что, если не принять предложенные им меры, ситуация может выйти из-под контроля.

Обострение отношений между Ереваном и Баку произошло в середине мая. По данным Минобороны Армении, утром 12 мая азербайджанские вооруженные силы «под предлогом уточнения границ» пытались провести некие работы на одном из приграничных участков. Пашинян назвал действия азербайджанских военных посягательством на суверенную территорию республики, уточнив, что те после перехода государственной границы прошли вглубь на 3,5 км.

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В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности заявил о необходимости обсудить делимитацию границы между двумя странами в соответствии с трехсторонним соглашением от 10 ноября.

27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. В Ереване подтвердили информацию о пленных, добавив, что это не диверсанты.

Армения Азербайджан Никол Пашинян
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