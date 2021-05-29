МИД ответил на публикацию о планах СССР вернуть часть Курил Японии

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Изучением и комментированием письменных исторических источников должны заниматься историки. Такими словами, как передают «РИА Новости», МИД России прокомментировал сообщение СМИ о планах СССР вернуть часть Курильских островов Японии.

Ранее издание Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы сообщило, что СССР в 1972 году имел серьезные намерения решить проблему мирного договора с Японией на фоне сближения между Пекином и Токио, в связи с чем рассматривал возможность передать этой стране два из четырех спорных Курильских островов в обмен на гарантию о ненападении Японии и дислоцированных на ее территории американских военных.

«В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет — прерогатива историков, тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», — сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что Южные Курилы стали частью СССР, а позже России в результате победы во Второй мировой войне и суверенитет Москвы над ними неоспорим.