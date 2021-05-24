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Политика ,  
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СМИ узнали о планах СССР передать часть Курил Японии 50 лет назад

СССР в 1972 году имел серьезные намерения решить проблему мирного договора с Японией на фоне сближения между Пекином и Токио, в связи с чем рассматривал возможность передать этой стране два из четырех спорных Курильских островов. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы, попавшие в его распоряжение.

Документы, с которыми ознакомилось Kyodo, относятся к началу 1970-х годов. В том числе агентство ссылается на проект мирного договора, который был составлен, когда Политбюро ЦК КПСС обсуждало меры по улучшению отношений с Японией.

По данным агентства, МИД СССР, КГБ и Министерство обороны знали о намерении Китая осложнить отношения между Японией и Советским Союзом. В связи с этим Политбюро рассматривало подписание мирного договора с Японией как один из главных приоритетов своей дипломатии в регионе. Москва допустила передачу Японии Шикотана и Хабомаи, однако, не признала претензии Токио на крупные острова Кунашир и Итуруп.

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Вид на остров Кунашир

В свою очередь Советский Союз планировал потребовать гарантий о ненападении со стороны Японии и дислоцированных на территории страны американских военных.

Однако, как указывает Kyodo, Япония и Советский Союз не пришли к компромиссу из-за того, что Токио настаивал на возвращении всех четырех островов. В октябре 1973 года во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танака в СССР проект мирного договора так и не был представлен.

Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи перешли к СССР по итогам Второй мировой войны. В 1951 году советская делегация не стала подписывать Сан-Францисский мирный договор, в котором закреплялись итоги войны с Японией, но не было положения о суверенитете СССР над Курилами.

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Токио считает эти территории «оккупированными». В Москве не раз заявляли, что Россия не намерена передавать острова Японии, так как они вошли в состав СССР и позже России по итогам войны.

Япония Курильские острова исторические документы
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