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Политика ,  
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Япония выразила протест из-за поездки генпрокурора России на Курилы

Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: genproc.gov.ru)

Министерство иностранных дел Японии направило России протест в связи с поездкой генерального прокурора Игоря Краснова на южную часть Курильских островов. Об этом сообщил телеканал NHK.

Телеканал указывает, что протест в адрес российского посольства заявил ответственный за российское направление в департаменте по Европе и США МИД Японии Ирия Такаюки.

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Фото:Дмитрий Медведев / Global Look Press

По данным телеканала, еще в начале октября Токио обратился к Москве с просьбой отменить поездку чиновника, однако 16 октября Краснов все-таки посетил остров Итуруп. Согласно сообщению Генпрокуратуры, поступившему в РБК, руководитель надзорного ведомства посетил острова Кунашир, Шикотан, Итуруп, где встретился с гражданами и предпринимателями.

Спор между Россией и Японией по поводу принадлежности Курильских островов длится более 70 лет. По результат Второй мировой войны эти территории перешли СССР, однако Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу необитаемых островов Хабомаи своими северными регионами. В Кремле, в свою очередь, неоднократно говорили о российском суверенитете над ними.

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