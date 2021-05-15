В Красноярском крае 10 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса

В Красноярском крае в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля пострадали 10 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«Госавтоинспекторы Шушенского района работают на месте ДТП, в результате которого получили травмы 10 человек», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ночью 15 мая машина Nissan AD ехала со стороны Кызыла в сторону Абакана по автодороге Р-257 «Енисей». 20-летний водитель легковушки не справился с управлением и врезался в микроавтобус «Газель», где находились восемь пассажиров.

Водителей и всех восьмерых пассажиров с травмами различной степени тяжести доставили в Шушенскую районную больницу.