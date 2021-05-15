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В Красноярском крае 10 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса

В Красноярском крае в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля пострадали 10 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«Госавтоинспекторы Шушенского района работают на месте ДТП, в результате которого получили травмы 10 человек», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ночью 15 мая машина Nissan AD ехала со стороны Кызыла в сторону Абакана по автодороге Р-257 «Енисей». 20-летний водитель легковушки не справился с управлением и врезался в микроавтобус «Газель», где находились восемь пассажиров.

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Водителей и всех восьмерых пассажиров с травмами различной степени тяжести доставили в Шушенскую районную больницу.

При этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Красноярского края сообщило, что в больницу прибыли только пятеро пострадавших. После их осмотра госпитализировали лишь одного человека. Остальных направили на амбулаторное лечение.

В начале апреля в Красноярском крае произошла авария с участием машины Дорожно-патрульной службы. Сотрудники ДПС преследовали водителя, которого подозревали в нетрезвом вождении. Они обогнали автомобиль нарушителя и попытались помешать его дальнейшему движению.

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В итоге он протаранил полицейскую машину и скрылся с места происшествия. После этого водитель въехал в здание одного из автосалонов, повредив стоящую там иномарку.

ДТП авария Красноярский край микроавтобус
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