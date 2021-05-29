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Общество ,  

В Якутии многодетная семья пострадала в ДТП

В Якутии опрокинулся автомобиль с многодетной семьей, пострадали пять человек. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД, передает ТАСС.

«29-летний водитель автомашины Toyota Succeed не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось», — уточняется в сообщении. В момент ДТП мужчина за рулем был трезв.

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Водитель, его супруга и трое детей получили травмы различной степени тяжести. Больше всего пострадал старший ребенок, 14-летней школьнице диагностировали перелом бедра и тяжелую черепно-мозговую травму. Девушка впала в кому. У мальчика 2014 года рождения медики обнаружили перелом голени, ушибы и ссадины, у двухлетней девочки — ушибы и ссадины.

Водитель получил травмы головы, переломы ног, травматический шок I степени, его жена — множественные переломы.

Всех пострадавших доставили в Кобяйскую районную больницу, а затем санитарным рейсом в Якутск.

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В конце апреля на 535-м километре автодороги РД-216 Астрахань — Ставрополь водитель легковушки попытался обогнать грузовик, но не справился с управлением и задел его. В итоге грузовик опрокинулся, в него врезался автобус с детской командой по баскетболу. Внутри было 18 человек, погибли пятеро детей.

СК завел дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Водителя легковушки 2 мая арестовали на два месяца.

Республика Саха (Якутия) ДТП пострадавшие
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