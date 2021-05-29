В Якутии многодетная семья пострадала в ДТП

В Якутии опрокинулся автомобиль с многодетной семьей, пострадали пять человек. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД, передает ТАСС.

«29-летний водитель автомашины Toyota Succeed не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось», — уточняется в сообщении. В момент ДТП мужчина за рулем был трезв.

Водитель, его супруга и трое детей получили травмы различной степени тяжести. Больше всего пострадал старший ребенок, 14-летней школьнице диагностировали перелом бедра и тяжелую черепно-мозговую травму. Девушка впала в кому. У мальчика 2014 года рождения медики обнаружили перелом голени, ушибы и ссадины, у двухлетней девочки — ушибы и ссадины.

Водитель получил травмы головы, переломы ног, травматический шок I степени, его жена — множественные переломы.