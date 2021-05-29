В Петербурге задержали ранившего ножом четырех человек мужчину

Фото: Никита Попов / РБК

В Санкт-Петербурге полиция задержала 27-летнего мужчина, напавшего с ножом на четырех человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, нападение произошло вечером 28 мая на Дмитровском переулке в центре города. Потерпевшие, четверо мужчин от 29 до 37 лет, госпитализированы. В результате розыска полиция задержала 27-летнего уроженца Северного Кавказа, проживающего на Пушкинской улице в Санкт-Петербурге.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении.

По данным МВД, преступление произошло на почве личной неприязни. В тот момент подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.