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В Петербурге задержали ранившего ножом четырех человек мужчину

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Санкт-Петербурге полиция задержала 27-летнего мужчина, напавшего с ножом на четырех человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, нападение произошло вечером 28 мая на Дмитровском переулке в центре города. Потерпевшие, четверо мужчин от 29 до 37 лет, госпитализированы. В результате розыска полиция задержала 27-летнего уроженца Северного Кавказа, проживающего на Пушкинской улице в Санкт-Петербурге.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении.

Во Франции неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции
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Фото:Nicolas Liponne / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

По данным МВД, преступление произошло на почве личной неприязни. В тот момент подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

В начале мая в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 46-летнего мужчину, который напал на школьницу на Большом проспекте в Петроградском районе города. По факту случившегося следователи возбудили дело по ст. 66 и 105 УК (покушение на убийство).

Санкт-Петербург МВД нападение новости
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