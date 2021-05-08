В Петербурге задержали напавшего с ножом на школьницу мужчину

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции, установив личность, задержали 46-летнего мужчину, который вчера напал на школьницу на Большом проспекте в Петроградском районе города. Об этом РБК сообщили в пресс-службе городского управления полиции.

Полицейские задержали нападавшего по месту жительства в одном из домов по 11-й линии Васильевского острова.

Свои действия он объяснил тем, что ему показалось, будто школьница хотела у него что-то отобрать. Злоумышленник сообщил, что ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Сейчас МВД проверяет эту информацию.

По факту случившегося следователи возбудили дело «о покушении на убийство» (ст. 66 УК и 105 УК). В ближайшее время задержанного планируют отправить в СИЗО.