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В Петербурге задержали напавшего с ножом на школьницу мужчину

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции, установив личность, задержали 46-летнего мужчину, который вчера напал на школьницу на Большом проспекте в Петроградском районе города. Об этом РБК сообщили в пресс-службе городского управления полиции.

Полицейские задержали нападавшего по месту жительства в одном из домов по 11-й линии Васильевского острова.

Свои действия он объяснил тем, что ему показалось, будто школьница хотела у него что-то отобрать. Злоумышленник сообщил, что ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Сейчас МВД проверяет эту информацию.

В Петербурге начали розыск ударившего ножом школьницу на улице мужчины
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Фото:Никита Попов / РБК

По факту случившегося следователи возбудили дело «о покушении на убийство» (ст. 66 УК и 105 УК). В ближайшее время задержанного планируют отправить в СИЗО.

Нападение на девятиклассницу 2005 года рождения произошло вчера, 7 мая, в 20:50 у дома 42 по Большому проспекту. Мужчина нанес ей удары ножом, после чего скрылся с места преступления. Девочку госпитализировали в удовлетворительном состоянии и позже отпустили домой.

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