Общество , 28 мая, 13:18
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Во Франции неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции
Неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французском городе Ла Шапель-Сюр-Эрдр, женщина получила серьезные ранения. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.
По данным канала, около 10:00 по местному времени (11:00 мск), мужчина вошел в отделение полиции и нанес сотруднице несколько ударов ножом. Мотивы преступления пока неизвестны.
Также о происшествии сообщает Ouest-France.
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