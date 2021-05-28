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Общество ,  
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Во Франции неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции

Фото: Nicolas Liponne / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Nicolas Liponne / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французском городе Ла Шапель-Сюр-Эрдр, женщина получила серьезные ранения. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

По данным канала, около 10:00 по местному времени (11:00 мск), мужчина вошел в отделение полиции и нанес сотруднице несколько ударов ножом. Мотивы преступления пока неизвестны.

Также о происшествии сообщает Ouest-France.

Материал дополняется

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