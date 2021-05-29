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В Испании два человека пропали без вести после опрокидывания судна

Фото: portcastello / Twitter
Фото: portcastello / Twitter

В испанском городе Кастельон-де-ла-Плана опрокинулось грузовое судно с девятью членами экипажа на борту. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба гавани.

«Судно Nazmuye Ana с девятью членами экипажа на борту перевернулось в порту Кастельона во время работ по погрузке контейнеров», — говорится в сообщении.

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В результате происшествия пострадали три человека, их госпитализировали. Кроме того, ведется поиск двух пропавших без вести.

Газета El Pais пишет, что торговое судно Nazmuye Ana шло под панамским флагом.

Накануне у берегов Японии столкнулись два грузовых судна. Инцидент произошел во Внутреннем Японском море у побережья острова Сикоку. Из 12 членов экипажа спасли девятерых. Еще трое числятся пропавшими без вести.

 

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