Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса Общество, 09:16 Как поддержать человека, не решая за него проблемы РБК Стиль и Victory Park, 09:13 Миллиард Абрамовича. Как «Челси» шел к третьему финалу Лиги чемпионов Спорт, 09:00 В России изменятся правила выдачи заграничных паспортов Общество, 08:39 РЖД оставят вагоны-бистро вместо вагонов-ресторанов Общество, 08:35 СМИ узнали об освобождении в Страсбурге четырех выходцев из России Политика, 08:09 Россияне в пандемию стали чаще брать на работу еду из дома Общество, 08:00 Врио главы Ульяновской области дополнил указ о вакцинации на фоне пикетов Общество, 07:47 В Якутии многодетная семья пострадала в ДТП Общество, 07:29 Почему важно дарить подарки самой себе РБК и Dyson, 07:29 Полковник Гоиту стал временным президентом Мали Политика, 07:07 Инвестиции + здоровье: как сделать из пенсии лучший этап в жизни РБК и СберПервый, 06:55 В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,5 Общество, 06:46 В Зеленограде два человека пострадали в ДТП с такси и мотоциклом Общество, 06:27
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

СМИ узнали об освобождении в Страсбурге четырех выходцев из России

Полиция освободила четырех выходцев из России, которые были задержаны в Страсбурге по подозрению в подготовке к «насильственной акции». Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в судебных органах во Франции.

По данным агентства, задержанных отпустили без предъявления обвинений на данном этапе.

Посольство во Франции проверит данные о задержании выходцев из России
Общество
<p>Посольство РФ во Франции</p>

О задержании четырех уроженцев России во Франции ранее сообщили агентства La Provence и France Info со ссылкой на источники. По информации агентств, все задержанные — выходцы с Северного Кавказа. При этом как минимум трое из них — уроженцы Чечни.

Также уточнялось, что задержанным от 16 до 18 лет. По данным France Info, их подозревают в подготовке теракта.

Российское посольство во Франции организовало проверку появившейся в СМИ информации о задержании выходцев из России.

Россия Северный Кавказ Франция задержания
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки
Общество
Суд в Минске отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки
Общество
СМИ узнали о задержании во Франции четырех выходцев из России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter