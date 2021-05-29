СМИ узнали об освобождении в Страсбурге четырех выходцев из России

Полиция освободила четырех выходцев из России, которые были задержаны в Страсбурге по подозрению в подготовке к «насильственной акции». Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в судебных органах во Франции.

По данным агентства, задержанных отпустили без предъявления обвинений на данном этапе.

О задержании четырех уроженцев России во Франции ранее сообщили агентства La Provence и France Info со ссылкой на источники. По информации агентств, все задержанные — выходцы с Северного Кавказа. При этом как минимум трое из них — уроженцы Чечни.

Также уточнялось, что задержанным от 16 до 18 лет. По данным France Info, их подозревают в подготовке теракта.