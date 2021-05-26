Посольство во Франции проверит данные о задержании выходцев из России

Посольство РФ во Франции (Фото: ТАСС)

Российское посольство во Франции начало проверку появившейся в СМИ информации о задержании выходцев из Чечни в ходе антитеррористической операции в департаменте Нижний Рейн. Об этом диппредставительство сообщило РБК.

«Посольство проверяет появившуюся в СМИ информацию о задержании четырех «выходцев из России». Генконсульство России в Страсбурге направило официальный запрос в префектуру полиции. Ответа пока не получено», — сообщила пресс-служба посольства.

О задержании четырех уроженцев России во французском департаменте Нижний Рейн сообщили агентства La Provence и France Info со ссылкой на источники. По информации агентства, все задержанные — выходцы с Северного Кавказа. При этом как минимум трое из них — уроженцы Чечни.

Задержанным от 16 до 18 лет. По данным France Info, их подозревают в подготовке теракта. Расследование проводила Национальная антитеррористическая прокуратура. Задерживали подозреваемых сотрудники Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка).