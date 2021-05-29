В Зеленограде два человека пострадали в ДТП с такси и мотоциклом

В Зеленограде на перекрестке столкнулись такси и мотоцикл, пострадали два человека. Об этом говорится в Telegram столичного департамента транспорта.

«В Зеленограде, на перекрестке ул. Генерала Алексеева и ул. Николая Злобина произошло столкновение мотоцикла с автомобилем такси», — уточняется в сообщении.

Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

Ранее в ДТП во время поездки в Ярославль погибла российская мотоблогер Ксения Никитина. Ее коллега Георгий Белов рассказал РБК, что она врезалась в трактор. Белов предположил, что девушку что-то отвлекло, и она не увидела другую машину.