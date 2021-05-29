В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,5

В южной части Ирана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался в 91 км к северо-западу от Бушира с населением 165 тыс. человек и в 19 км к северу от Генаве, где проживают 52, 7 тыс. Очаг залегал на глубине 15 км.

Ранее в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки зарегистрировали на северо-востоке страны, эпицентр находился в 50 км от города Боджнурд. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. О пострадавших не сообщалось.